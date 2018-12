Scontro tra auto: un mezzo finisce fuori strada, ferita bimba di 10 anni

Incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì, alle 8 a Motta di Livenza lungo la Postumia. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, due auto: uno dei mezzi, una Fiat 600, è uscita di strada, finendo la sua corsa in un fossato dopo essere stata tamponata. A bordo una ragazzina di 10 anni che è rimasta lievemente ferita. Illesi gli automobilisti. Intervenuti sul posto i carabinieri, un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco di Motta. La piccola, molto scossa per la disavventura, è stata trasportata al pronto soccorso di Oderzo per accertamenti. Non è fortunatamente in pericolo di vita.