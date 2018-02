Scuolabus si schianta contro un muro: accompagnatrice e tre bimbi in ospedale

MOTTA DI LIVENZA Poteva avere conseguenze ben più gravi un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì poco dopo le 15.15, a Motta di Livenza lungo via Madonna. Uno scuolabus della linea-1 per Malintrada, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è schiantato, abbattendolo, contro un muro perimetrale di un'abitazione che costeggia la strada. Il mezzo era appena partito dall'asilo "Monumento ai caduti". A causare l'incidente una brusca sterzata verso sinistra da parte dell'autista che potrebbe essere stato colto da un improvviso malore o costretto alla manovra da un altro veicolo. Accertamenti sono in corso da parte della polizia locale di Motta. I bimbi (sette) che si trovavano all'interno del mezzo sono rimasti illesi e se la sono cavata con un grosso spavento (tre di loro, solo precauzionalmente sono stati sottoposti ad accertamenti) mentre l'accompagnatrice che era con loro è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Motta. Illeso l'autista dello scuolabus. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Motta di Livenza.