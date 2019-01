Auto finisce fuori strada: un morto e un ferito grave

E' di un morto, un uomo di nazionalità romena, ed una seconda persona ferita gravemente, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì, poco dopo le 21.30, a Motta di Livenza in via Torrate, la sp1 che conduce a Pravisdomini. I due uomini si trovavano a bordo di un'auto che è uscita di strada per cause in corso di accertamento e ha finito la sua corsa contro il ponticello in cemento di un'abitazione, dove si è accartocciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta, le ambulanze del Suem 118 e i carabinieri. Si tratta del terzo incidente mortale avvenuto negli ultimi tre giorni in provincia di Treviso.