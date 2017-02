Auto sbanda e finisce dentro il giardino di una villetta: una persona trasportata all'ospedale

TREVIGNANO Un sabato da dimenticare per la persona rimasta ferita nell'incidente che è avvenuto nel pomeriggio lungo via Villette alle porte di Musano di Trevignano. A causa infatti dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, un Suv di colore scuro è improvvisamente piombato all'interno del giardino di un'abitazione della zona, distruggendo anche un piccolo muretto in cemento con annessa recinzione.

Impatto importante quello subito dall'auto, tanto da rimanere completamente distrutta nella sua parte anteriore. Tanto spavento anche per la persona alla guida, scesa autonomamente dal mezzo, ma con il viso insanguinato, e poi soccorsa dal Suem 118 che l'ha successivamente trasportata all'ospedale di Montebelluna per accertamenti. Sul posto poi il carro attrezzi per rimuovere il veicolo e i carabinieri per tutte le verifiche del caso.

