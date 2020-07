Scontro tra due auto: sei feriti, ricoverato anche bimbo di 10 anni

Un pomeriggio di superlavoro per medici e infermieri del Suem 118 di Treviso, costretti a diversi interventi per alcuni incidenti stradali. Il più grave certamente a Nervesa, in vicolo Priula (di fronte alla sede della Croce Rossa) con due auto che si sono scontrate con uno dei veicoli che si è capovolto. Coinvolto anche un terzo mezzo. In tutto sono stati sei i feriti, tutti in condizioni non gravi, soccorsi dalle ambulanze (in supporto anche la croce verde Busallese) e accompagnati al pronto soccorso degli ospedali di Conegliano e Montebelluna. Tra i coinvolti c'è anche un bimbo di 10 anni che non è fortunatamente in pericolo di vita. Alla base dell'incidente un sorpasso azzardato.

Sempre nel pomeriggio ad Altivole, in via Rosina, un 16enne, in sella alla sua moto è finito contro un'auto in sosta riportando gravi lesioni. La prognosi per il giovane, trasportato al Ca' Foncello di Treviso, resta riservata. Ad Asolo, in uno scontro tra un'auto e una moto, un centauro di 65 anni, D.M., di Caerano San Marco, è rimasto ferito ma non è per fortuna in pericolo di vita. Un incidente si è verificato anche a Signoressa sulla Feltrina: illesa una 20enne che è uscita di strada ed è finita contro un palo.