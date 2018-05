Investe un ciclista e poi scappa: la caccia al pirata della strada porta ad un 27enne

NERVESA DELLA BATTAGLIA Prima lo ha investito con la sua auto e poi è scappato via lontano senza prestare alcun soccorso. Questo quanto accaduto mercoledì mattina, intorno alle 8 nei pressi di via Granze a Nervesa, quando un ragazzo di colore in sella alla sua bici è stato colpito da un'auto (nera) in corsa lungo la Provinciale 248. Rimasto ferito nell'impatto, il giovane è stato subito soccorso da alcuni dipendenti della Giusti Wine che hanno anche assistito all'incidente. Poco dopo sono invece accorsi sul posto sia un'ambulanza che i carabinieri per tutti i rilievi di rito. La persona alla guida, come riporta "il Gazzettino", è stata poi però identificata grazie ad alcune telecamere di videosorveglianza: si tratta di un 27enne di Ponzano Veneto che ha subito ammesso le proprie colpe e che ora potrebbe dover sostenere un procedimento penale.