Grave incidente lungo la strada per il Nevegal: ferito un centauro di 50 anni

Grave incidente domenica mattina, verso le ore 11, sulla strada che da Castion (BL) porta al Nevegal. Protagonista, suo malgrado, del sinistro è un il 50enne S.F. di Mogliano Veneto che, per motivi ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta finendo fuori strada. A causa delle ferite riportate nell'impatto, l'uomo è stato poi soccorso dall'ambulanza e si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Belluno. In ogni caso, per tutti gli accertamenti di rito, sono infine intervenuti i carabinieri.