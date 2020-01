Schianto all'alba lungo la Noalese: 4 persone ricoverate in ospedale

Erano le 6.40 di stamattina, lunedì 6 gennaio, quando due auto si sono scontrate tra loro lungo la Noalese al chilometro 5+100 nel Comune di Quinto di Treviso. L'impatto tra le due vetture è stato molto violento e ha richiesto l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Treviso, del Suem 118 e della polizia stradale.

Quattro le persone coinvolte nello schianto, tutte ricoverate all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Tre di loro sono in gravi condizioni. Tra questi B.G.C, 51enne romeno rimasto incastrato tra le lamiere della sua vettura. Gravi anche le due donne che stavano viaggiando insieme a lui, la 64enne R.R. e la 31enne B.M. Il quarto ferito, stando alle prime ricostruzioni della vicenda, è B.R, un uomo di 67 anni che ha riportato solo lievi ferite nell'incidente. La dinamica dell'impatto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Lievi i disagi per la circolazione vista l'ora e la giornata di festa, anche le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti per diverse ore.