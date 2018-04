Scontro tra due auto sulla Noalese, traffico nel caos: feriti tre adulti e tre bambini

ZERO BRANCO E' di ben sei feriti, tre adulti e tre bambini, tutti fortunatamente con lievi lesioni, il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Zero Branco lungo la Noalese. A scontrarsi frontalmente due auto. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono giunti i vigili del fuoco. Pesanti le ripercussioni al traffico con lunghissime code lungo entrambe le direttrici di marcia.

Nel pomeriggio, poco dopo le 15.30, spettacolare incidente anche a Silea, sulla rotatoria a pochi passi dall'ingresso dell'autostrada A27. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e si è capovolta, travolgendo anche alcuni cartelli stradali. Illeso l'automobilista. Giunti sul posto vigili del fuoco, Suem 118 e le forze dell'ordine.