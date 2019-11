Auto si schianta contro un'autobotte, tragedia sfiorata a Oderzo

Ha fortunatamente avuto conseguenze lievi un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 10 di oggi, mercoledì, a Oderzo in via Giuseppe Verdi. A scontrarsi frontalmente una vettura ed un'autobotte che trasportava gasolio. La donna alla guida dell'auto è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasportata dal Suem 118 al pronto soccorso di Oderzo. Le conseguenze del sinistro, per i mezzi interessati, avrebbe potuto essere ben più gravi. Sul posto i vigili del fuoco di Motta di Livenza e i carabinieri.

Sempre in mattinata si è verificata una fuoriuscita autonoma di strada a Meduna di Livenza, in via Dante Alighieri alle ore 11.30 circa. La persona alla guida del veicolo è rimasta incastrata all'interno del veicolo ferita ed estratta dal personale dei vigili del fuoco di Motta di livenza e dal Suem 118. Sul posto le forze dell'ordine.