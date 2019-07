Scontro frontale sulla Cadore-mare: due feriti e traffico in tilt

E' di due feriti, fortunatamente entrambi non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 14.10 circa lungo la Cadore-mare. A scontrarsi, nel tratto di via Verdi a Oderzo dell'arteria ( tra la zona industriale e la rotonda di Camino ), sono state due auto, una Volkswagen Golf e una Twingo guidata da un anziano: i mezzi si sono schiantati frontalmente. Sul posto sono intervenute le ambulanze e l'automedica del Suem 118, i vigili del fuoco di Motta e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso. I feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni con auto e camion costretti in coda o a seguire percorsi alternativi per evitare il blocco.

Un tamponamento a catena tra tre auto ha causato quattro feriti, tre donne ed un uomo, in mattinata a Villorba, lungo la Postumia. Anche in questo caso tutti sono stati accompagnati in pronto soccorso al Ca' Foncello ma le loro condizioni non erano serie. Le tre donne, tutte villorbesi, sono C.G., di 67 anni, C.S., di 63 anni e M.C. di 60 anni. L'uomo coinvolto è invece A.V., 66enne.