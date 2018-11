Travolto e ucciso da un'auto, morto un ciclista

Tragedia della strada nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, a Faè di Oderzo, in via Fossadelle di sopra. Un ciclista, la cui identità non è ancora stata resa nota, ha perso la vita, travolto da un'auto in transito in un tratto rellineo ma scarsamente illuminato. Il veicolo, una Fiat, procedeva in direzione di Roncadelle; l'automobilista potrebbe essere stato ingannato anche dalla nebbia. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita al malcapitato che in sella alla sua bici stava rincasando dopo aver terminato il turno di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.