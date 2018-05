Incidenti stradali Oderzo / Via Comunale di Fratta

Auto si schianta lungo la rotatoria, ferito un 29enne

Incidente alle 1.30 della scorsa notte a Fratta di Oderzo. Il giovane è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Motta e il Suem 118