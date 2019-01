Drammatico frontale tra auto nel pomeriggio: un 71enne muore sul colpo

E' di un deceduto e di un ferito grave il bilancio di un terribile incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 17, lungo la Strada Provinciale che collega la città di Oderzo a Mansuè. Ancora poco chiare le dinamiche dello schianto frontale tra le due piccole utilitarie, ma l'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo tanto che una ragazza, rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto, è stata prima medicata sul posto dal Suem 118 e poi trasportata all'ospedale di Conegliano in elicottero a causa delle gravi lesioni riportate, mentre un 71enne originario dell'opitergino ma residente a Mansuè, Enrico Trudu, è purtroppo deceduto sul colpo. Per la messa in sicurezza del luogo sono comunque intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e i carabinieri per i rilievi di legge. Ingentissimi infine i danni infine subiti dai due mezzi coinvolti, simbolo di quanto sia stato terrificante l'impatto reciproco.

