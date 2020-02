Incidenti stradali Oderzo / Via Padova

Schianto in rotatoria, due feriti e traffico in tilt a Oderzo

L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 tra via Plinio, via Padova e via Concordia. Sul posto il Suem 118 e la polizia locale. Trasportati in pronto soccorso una 56enne e un 53enne