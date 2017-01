Schianto all'alba la mattina di Capodanno: furgone con sei ragazzi si ribalta sul Put

TREVISO Il primo incidente stradale del 2017 in provincia di Treviso si è verificato domenica mattina, pochi minuti prima dell'alba, alle ore 5.49. Protagonisti dello schianto un gruppo di sei giovanissimi che stavano tornando a casa dopo una lunga nottata di festeggiamenti.

I ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, stavano viaggiando a bordo di un furgoncino quando a causa di una distrazione, unita all'alta velocità, sono finiti fuori strada all'altezza di Viale Fratelli Bandiera, nei pressi della curva del Park Dal Negro. Il furgone fuori controllo si è capovolto sottosopra lasciando imprigionati all'interno tutti i suoi passeggeri. Provvidenziale l'intervento sul posto del Suem 118 che ha prestato le prime cure ai sei trevigiani rimasti tutti lievemente feriti nell'impatto. Per loro solo un grande spavento e la consapevolezza di essere stati molto fortunati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Treviso e la polizia stradale per svolgere i rilievi del caso e mettere in sicurezza l'intera area.