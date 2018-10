Grave incidente frontale lungo la Feltrina a Onigo: morte due persone, ferite altri quattro

Drammatico incidente stradale domenica nel tardo pomeriggio, intorno alle 18.15, lungo la Feltrina a Pederobba, nei pressi dello svincolo per Onigo. A scontrarsi in maniera pesante frontalmente sono state due auto (una piccola utilitaria, finita in un fossato a bordo strada, ed una station-wagon), per motivi ancora ignoti (forse un sorpasso azzardato in doppia linea continua), tanto che a rimanere ferite sono state ben quattro persone, mentre marito e moglie a bordo dell'utilitaria sono purtroppo deceduti: il primo dopo il ricovero ospedaliero a Montebelluna e la seconda, una 70enne originaria di Pieve di Soligo, sul colpo. Immediatamente chiamati i soccorsi da altri automobilisti testimoni del sinistro, sul posto sono in breve giunti i carabinieri di Treviso e Cornuda, i vigili del fuoco e il Suem 118. Dei feriti, un padre e il suo bambino sono stati ricoverati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con ferite di media gravità, mentre al nosocomio di Montebelluna sono giunte altre due persone. Per quanto riguarda, invece, la circolazione stradale, questa è stata bloccata per diverse ore in direzione Feltre già a partire dal distributore Q8 della zona, verso nord, mentre la carreggiata in direzione sud è stata presto liberata.

