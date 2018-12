Frontale tra auto lungo la Feltrina: ferita gravemente una persona

Un Natale da dimenticare per coloro che sono rimasti coinvolti, domenica verso le ore 16 lungo la Feltrina a Onigo di Pederobba, in uno scontro frontale tra auto. Lo schianto è stato molto violento, tanto che entrambi i mezzi hanno riportato danni ingenti, ma fortunatamente solo una persona è rimasta ferita in modo serio e per questo trasportata d'urgenza all'ospedale di Montebelluna. Sul posto sono in ogni caso intervenuti si ai vigili del fuoco, per mettere in sicurezza l'area, e il Suem 118 per prestare tutte le cure del caso ai feriti.