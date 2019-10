Parcheggia il furgone, dimentica il freno a mano e viene travolta

Incidente alle 11.40 di stamattina a Onigo di Pederobba, in via Bianchetti, nei pressi del civico 20. Una volontaria comunale 61enne, del luogo, B.C., incaricata di portare i pasti agli anziani non auto-sufficienti a domicilio, è stata investita dal furgoncino che che aveva appena posteggiato, dimenticando però di inserire il freno a mano. Il mezzo, a causa della pendenza del terreno, ha travolto la malcapitata che è rimasta incastrata sotto il veicolo. Sul posto, per liberarla, sono giunti i vigili del fuoco di Montebelluna, il Suem 118 e la polizia locale. La 61enne è stata trasportata in ospedale a Treviso dove, nel pomeriggio, ha ricevuto la visita del sindaco di Pederobba, Marco Turato. La donna è ricoverata nel reparto di rianimazione del Ca' Foncello; ha riportato gravi lesioni al fegato e la frattura di alcune costole.