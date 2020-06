Camion di ghiaia si scontra con un trattore e finisce in un giardino

Poteva avere conseguenze tragiche un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 23 giugno, a Ormelle, in via Stadio. Un camion che stava trasportando un carico di ghiaia si è scontrato, per cause in corso di accertamento, con un trattore ed il camion, come impazzito, è finito fuori strada, ha attraversato la pista ciclabile e dopo aver sfondato una recinzione è finito nel giardino di un'abitazione, contro le pareti esterne di un'abitazione. L'autotrasportatore, sotto choc ma quasi illeso, è stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 e accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo. Sul posto sono giunti, per svolgere i rilievi del caso dell'incidente, anche gli agenti della polizia locale. Miracolosamente sulla traiettoria dei due mezzi coinvolti non erano presenti altri veicoli o passanti, altrimenti il bilancio di questo incidente avrebbe potuto essere tragico.

