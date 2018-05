Tremendo schianto tra camion e auto all'alba: un ferito

ORMELLE Se l'è cavata con tanto spavento e ferite fortunatamente non gravi l'automobilista, un 40enne opitergino, coinvolto nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 6.50, in uno scontro frontale tra la sua auto ed un camion. L'incidente è avvenuto in via Roma ad Ormelle, a pochi passi dall'azienda "Poliplast". Il veicolo, nell'impatto, è finito fuori strada, semidistrutto, in un fossato. L'automobilista è stato estratto dalle lamiere dell'auto dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e trasportato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale di Oderzo. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Il traffico lungo via Roma è rimasto a lungo bloccato. Per i rilievi di legge sono intervenute le forze dell'ordine.