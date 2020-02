Tragico schianto fuori strada, muore automobilista

Tragedia della strada nella prima mattinata di oggi, martedì, poco dopo le 7.30 a Ormelle, lungo via Ragazzon. Un automobilista di 27 anni di Oderzo, A.S., per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del suo mezzo che è finito fuori strada. Intervenuti sul posto gli infermieri del Suem 118 con ambulanza e automedica ma purtroppo per l'uomo alla guida non c'è stato nulla da fare. L'automobilista è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Ormelle e i vigili del fuoco di Motta di Livenza.

La Volkswagen Golf su cui viaggiava il 27enne, operaio, è improvvisamente sbandata finendo contro il muro di recinzione di un'abitazione. Il giovane viaggiava da Oderzo in direzione Ormelle: era atteso in zona industriale, in via Taliercio, per iniziare il turno di lavoro in una ditta della zona. Sull'asfalto non è stata rilevata nessuna traccia di frenata: per questo motivo prende corpo l'ipotesi di un malore improvviso alla guida, tesi peraltro suffragata dai primi accertamenti medici. Per rimuovere il mezzo incidentato è intervenuto il Soccorso Stradale De Bianchi di Ponte di Piave.