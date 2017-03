Tragico scontro frontale sulla Alemagna: un morto e una donna grave

OSPITALE DI CADORE Tragico incidente stradale mercoledì sera, poco dopo le 19, a Ospitale di Cadore, lungo la statale di Alemagna: a scontrarsi frontalmente due auto. Un marocchino di 45 anni, Rachid Hilmi, residente a Castellavazzo, è morto e una donna, A.L., trevigiana di 55 anni, si trova ricoverata in gravissime condizioni presso l'ospedale di Belluno. Lo straniero, al volante di una Matiz, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro e da Castellavazzo stava procedendo in direzione di Ospitale. Lungo l'opposta corsia di marcia stava giungendo la Bmw station wagon guidata dalla donna. L'impatto frontale tra i due mezzi, sulle cui cause ora si indaga, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 45enne che è stato scaraventato all'esterno dell'utilitaria; inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione da parte dei medici del Suem118. La donna, ferita gravemente, si trova ora ricoverata nel reparto di rianimazione.