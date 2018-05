Esce di strada con l'auto e finisce in un fossato: 25enne ricoverata in ospedale

PAESE E' di una ferita, fortunatamente non grave, i bilancio di un incidente stradale avvenuto venerdì sera, verso le 21.30, in via Nazionale a Padernello di Paese. Protagonista, suo malgrado, dello schianto fuori strada è stata una ragazza di 25 anni che, per motivi ancora poco chiari, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto finendo in un fossato a bordo strada. L'impatto col terreno sottostante è stato importante, tanto che la vettura ha subito alcuni danni e la giovane è rimasta incastrata nell'abitacolo. Proprio per questo motivo sono presto intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno in breve liberata e consegnata alle cure del Suem 118 che l'ha poi trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per accertamenti. Sul luogo dell'incidente si sono poi portate anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi di rito.