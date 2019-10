Scontro tra due auto a Castagnole, due feriti

Scontro tra due automobili, con altrattanti feriti fortunatamente non gravi, poco dopo le 14.10 di oggi, venerdì, a Paese in via San Pio X, non distante dal passaggio a livello della linea ferroviaria. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A svolgere i rilievi del caso gli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Il traffico ha subito rallentamenti.