Auto esce di strada, sradica un lampione e si ribalta: automobilista illeso per miracolo

Forse a causa di un improvviso malore, una distrazione o un colpo di sonno, ha perso il controllo della sua Fiat 500: la piccola utilitaria, come una scheggia impazzita, è uscita di strada, ha sradicato un palo della luce e ha finito la sua corsa ribaltandosi su sè stessa. L'automobilista, quasi per miracolo, è rimasto illeso: è uscito sulle sue gambe dall'abitacolo. L'incidente è avvenuto alle 6 di stamane a Paese, in via Monte Tomba. In soccorso dell'uomo sono giunti i vigili del fuoco di Treviso, il Suem 118 (i medici hanno constatato sul posto che il guidatore non aveva riportato alcuna lesione) e la polizia stradale. Infgenti i danni causati dall'incidente.