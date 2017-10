Auto esce di strada lungo la Postumia e colpisce un palo della luce: conducente illesa

PAESE Pericolosa uscita di strada lungo la statale Postumia, all'altezza del comune di Paese. Protagonista dell'accaduto una donna che verso le 11.56 si trovava al volante della sua automobile quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo.

La carambola è stata a dir poco rocambolesca visto che la signora ha finito la sua corsa contro un palo della luce. Pochi istanti dopo l'impatto gli automobilisti che avevano assistito alla scena si sono fermati per prestare soccorso alla guidatrice ma la donna era già uscita in autonomia dal mezzo. Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la vettura e mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Insieme a loro sono intervenuti anche gli uomini delle forze dell'ordine per svolgere i rilievi sulla dinamica dell'accaduto. La guidatrice non ha avuto bisogno delle cure del Suem118, gli unici problemi che si sono registrati sono stati quelli legati alla viabilità. Il traffico lungo la Postumia è andato a rilento per diversi minuti.