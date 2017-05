Incidenti stradali Paese / Viale Padre Agostino Gemelli

Schianto improvviso tra uno scooter e un trattore: incredibile incidente stradale a Paese

L'episodio nel pomeriggio di sabato, per ragioni ancora da chiarire i due mezzi si sono scontrati in via Padre Agostino Gemelli. Feriti entrambi gli uomini alla guida