Auto fuori strada lungo la Feltrina, ferito un 26enne

Non ha fortunatamente riportato gravi ferite l'automobilista, sfortunato protagonista di un episodio avvenuto alle 12,40 circa lungo la Feltrina, nei pressi del ristorante "Wild Buffalo", a Postioma di Paese. L'uomo, A.F., 26enne della zona, ha perso il controllo della sua Fiat Punto rossa che è finita in un fossato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ambulanza e automedica del Suem 118 e le forze dell'ordine. Lievi rallentamenti al traffico in zona.