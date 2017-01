Schianto frontale tra due auto sulla Feltrina, un ferito e traffico in tilt

PAESE Scontro frontale tra due auto, una Alfa e una Passat, poco dopo le 11 di oggi a Postioma lungo la Feltrina, in prossimità del semaforo. Uno dei due conducenti, un uomo, è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato dal Suem118 al pronto soccorso del Ca' Foncello per effettuare gli esami del caso. A soccorrerlo, oltre ad alcuni automobilisti di passaggio, anche dei militari che stavano transitando nella zona.