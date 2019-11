Tremendo schianto tra due auto, un automobilista ferito

Grave incidente stradale nella serata di oggi, giovedì, attorno alle 19.30, a Paese in via Baracca. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento, due auto. Il bilancio è di una persona ferita in modo fortunatamente non grave: è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello. Per liberare l'automobilista dalle lamiere della sua auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso. Illesa l'altra persona coinvolta. Intervenuti anche gli infermieri del Suem 118 e le forze dell'ordine che hanno svolto sul posto i rilievi di legge. Il traffico è rimasto a lungo bloccato.