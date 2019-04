Suv esce di strada: il guidatore scappa prima dell'arrivo dei soccorsi

Ha perso il controllo di un suv Toyota Rav4 e si è schiantato a tutta velocità contro un cartello stradale di via Brondi a Paese. Un impatto molto violento, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 aprile.

A rendere l'incidente insolito è stata la reazione dell'uomo alla guida del mezzo che, nonostante fosse rimasto ferito nello schianto, è sceso dall'auto ed è scappato dal luogo dell'incidente salendo su un altro mezzo partito a tutta velocità verso Istrana prima che i soccorsi potessero arrivare sul posto. I passanti che hanno assistito alla scena sono rimasti a dir poco increduli. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco di Treviso e il personale del comune per ripristinare le condizioni di sicurezza del luogo. Il cartello stradale era stato completamente divelto ed è stato rimosso e sostituito. Resta da capire chi sia l’automobilista, presumibilmente residente in zona, fuggito a tutta velocità dopo lo schianto. Di lui, per il momento, sembra essersi persa ogni traccia.