Auto fuori strada finisce capovolta in un fossato, ferito un 40enne

E' di un ferito, fortunatamente non grave, un 40enne straniero, L.S.A., il bilancio di un grave incidente avvenuto all'alba di oggi, martedì, alle 4.50 circa, a Paese in via Sovernigo. L'uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che ha finito la sua corsa, ruote all'aria, in un fossato che costeggia la strada. Il 40enne è stato estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco di Treviso. Sul posto anche infermieri e medici del Suem 118 che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per gli accertamenti del caso intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Treviso. Tra le cause dell'incidente potrebbe esserci un malore improvviso, una distrazione o un colpo di sonno da parte dell'automobilista.