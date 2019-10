Anziana perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato

Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze quelli avvenuto in mattinata a Porcellengo di Paese, in via Turati, la strada provinciale 100. Un'anziana, al volante di un'auto, ha perso il controllo del mezzo che è finito in un fossato. La donna è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo e si è allontanata per dare l'allarme al figlio. Sul posto, su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato il veicolo, è giunta un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso. A provocare l'incidente è stato probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia.