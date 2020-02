Si schianta con l'auto fuori strada: si salva per miracolo dopo che questa prende fuoco

Momenti di paura per un automobilista che, nella notte tra sabato e domenica, è miracolosamente sopravvissuto ad un grave incidente stradale che lo ha visto coinvolto lungo la panoramica di Nervesa della Battaglia. Verso le 2.30, infatti, un 40enne della zona ha improvvisamente perso il controllo della sua berlina sportiva in via Riviera Piave, per motivi ancora da chiarire, e si è schiantato fuori strada. A quel punto, però, il mezzo ha preso fuoco e lui è riuscito ad uscire dall'abitacolo giusto in tempo per evitare le fiamme. Sul posto sono poi quindi giunti i vigili del fuoco di Montebelluna, il Suem 118 e le forze dell'ordine.