Carambola tra cinque auto e un camion sulla Feltrina, quattro feriti

E' di quattro feriti, tra cui uno trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso e gli altri trasferiti al nosocomio di Castelfranco, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì, qualche minuto prima delle 8, lungo la strada statale Feltrina, a Pederobba. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte di una pattuglia della polizia stradale di Treviso, sono state cinque auto ed un camion. Nessuno dei coinvolti ha fortunatamente riportato lesioni gravissime o che ne mettano a repentaglio la vita. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze e l'elicottero del Suem 118 di Treviso. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.

Secondo una prima ricostruzione una Fiat Punto bianca che da Pederobba stava procedendo in direzione di Montebelluna si è scontrata contro un altro mezzo che è poi finito fuori strada. Coinvolte nella carambola altre tre auto tra cui una Opel rossa, mezzo che ha tamponato la Punto, ed una Jeep Cherokee che stava sopraggiungendo e un camion.