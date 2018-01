Schianto frontale di fronte al cimitero di Covolo, un ferito

PEDEROBBA Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze quello avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì, poco dopo le 15.10, di fronte al cimitero di Covolo di Pederobba in via Cavasotta. A scontrarsi frontalmente, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pederobba, due auto.

Sul posto intervenute le ambulanze del Suem 118 e l'elicottero che ha provveduto al trasporto di uno degli automobilisti, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, al Ca' Foncello di Treviso. Illeso l'altro automobilista coinvolto nello scontro. Traffico in zona a lungo bloccato.