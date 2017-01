Incidente stradale a Pederobba: due feriti gravi in uno schianto tra auto

PEDEROBBA Bruttissimo incidente stamane sulla Feltrina, poco prima dell'ora di pranzo. Erano da poco passate le 11 quando due auto si sono scontrate tra loro in un impatto violentissimo, le cui cause devono ancora essere chiarite.

Ad avere la peggio nello schianto è stato S.G. un uomo di 70 anni, ricoverato d'urgenza al pronto soccorso di Treviso. Le sue condizioni al momento sono molto gravi ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente è rimasta ferita anche una seconda persona. Si tratta di una ragazza (Z.S. le sue iniziali) di soli 23 anni. Le sue condizioni al momento non sarebbero gravi come quelle dell'anziano. Sul posto è intervenuto il personale del Suem118 insieme agli uomini delle forze dell'ordine che hanno svolto gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. La Feltrina è rimasta bloccata per alcuni minuti, causando la formazione di diversi rallentamenti alla circolazione. Nelle ultime ore la situazione è tornata alla normalità.