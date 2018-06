Schianto frontale tra due auto sulla Feltrina, due feriti gravi

PEDEROBBA E' di tre feriti, tra cui due molto gravi ricoverati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, il bilancio di un incidente avvenuto alle 13.50 lungo la Feltrina a Pederobba, poco distante dallo svincolo per Onigo. A scontrarsi frontalmente due auto, una Ford Focus e una Alfa Mito. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e l'elicottero del Suem 118 e i carabinieri. Il traffico lungo l'arteria, in seguito a questo incidente, ha subito pesantissimi rallentamenti con lunghe code che si sono fermate in entrambe le direzioni di marcia. Presso il nosocomio trevigiano è stato portato K.A., 33enne ivoriano (lo straniero ha riportato fratture a braccia e gambe) e una donna 30enne di Pederobba, G.Z.. Un terzo ferito, non grave, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Montebelluna.