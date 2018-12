Schianto nella notte di Natale, un ferito: al lavoro i vigili del fuoco

Non ha avuto fortunatamente avuto conseguenze gravi un incidente stradale avvenuto alle 3.20 circa, nella notte di Natale, a Pederobba in via Levada. Un automobilista, C.M., 34enne di Cornuda , ha perso improvvisamente il controllo del suo mezzo, forse per un malore o una disattenzione, ed è finito contro un muro laterale alla carreggiata, per poi capovolgersi su un fianco. Sul posto sono intervenuti a soccorrerlo i vigili del fuoco ( hanno estratto il ferito dalle lamiere del mezzo ), gli infermieri del Suem 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di legge sul posto. L'automobilista è stato trasportato in pronto soccorso a Montebelluna: non è in pericolo di vita.