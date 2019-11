Pensionata ubriaca si mette al volante: investe una donna e un bimbo di 2 anni

Erano le 16.30 di mercoledì pomeriggio, 27 novembre, quando una giovane madre di soli 27 anni con in braccio il suo bambino è stata investita sulle strisce pedonali da una pensionata che si era messa alla guida ubriaca.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" l'incidente è avvenuto in via Lourdes a Conegliano, a pochi metri di distanza dal negozio di arredamenti Rizzo. Al volante una donna di 68 anni, residente a Conegliano, fermata con un tasso alcolico di 0,9 grammi per litro, superiore al limite di 0,5. Quando la pensionata si è accorta della giovane donna che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con in braccio il figlioletto di soli 2 anni era ormai troppo tardi. L'asfalto bagnato ha reso vana la brusca frenata e così madre e figlio sono finiti prima sul cofano dell'auto della donna per poi essere sbalzati in maniera rovinosa in mezzo alla strada. Immediato sul posto l'intervento dei soccorsi che hanno portato in ospedale sia la madre che il bambino. Ad avere la peggio è stata la mamma che ha provato a proteggere il figlio dall'impatto facendogli da scudo ma rimediando un grave trauma cranico. Al momento si trova ancora ricoverata in ospedale. Solo qualche livido invece per il suo bambino. La pensionata, sottoposta dai vigili all'alcoltest, si è ritrovata senza patente e con una denuncia per guida in stato di ebbrezza.