Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, donna ferita

ODERZO Ha perso il controllo della sua auto ed il mezzo è uscito di strada, finendo la sua corsa in un fossato che costeggia la strada. L'automobilista alla guida, A.M., una donna 74enne residente in zona , è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e gli infermieri del Suem 118. L'incidente è avvenuto alle 9.30 a Oderzo in via Ronche di Sopra. La malcapitata, ferita ma non in modo grave, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Per i rilievi di legge sono giunti i carabinieri.