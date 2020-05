Sbaglia manovra in bici e viene investito da un'auto: ciclista finisce in ospedale

E' stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici e per questo è poi finito al pronto soccorso dell'ospedale per tutte le cure del caso. Sfortunato protagonista della vicenda è G.Z. di Oderzo che, sabato in tarda mattinata, stava percorrendo in bici il centro di Conegliano quando, nei pressi della Scalinata degli Alpini, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo dopo una manovra errata, andando così ad impattare contro lo specchietto laterale di un'auto che lo seguiva. Fortunatamente sia il veicolo che il ciclista andavano a velocità ridotta e quindi l'uomo è rimasto sì ferito nella caduta, ma non in maniera grave. In ogni caso sul posto sono poi giunti gli agenti della polizia locale, che ora indagano sull'accaduto, e il Suem 118 che ha poi trasportato la vittima (sempre comunque rimasta cosciente) al nosocomio più vicino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.