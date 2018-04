Tragedia lungo la strada, incidente spaventoso: due morti e quattro feriti gravi

TREVISO Tragico incidente stradale nella giornata di domenica 15 aprile in provincia di Perugia. Lo schianto si è verificato tra Colle e Passaggio di Bettona con ben cinque persone rimaste coinvolte nell'impatto.

Una tragedia che riguarda anche la nostra provincia dal momento che due delle persone rimaste coinvolte nell'incidente sono decedute mentre sarebbero tre i feriti gravi trasportati in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Al momento sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a perdere la vita nello schianto sarebbero stati un uomo e una donna. Si tratterebbe di N.T. una sessantenne di Treviso e di un 86enne di Torgiano. Feriti e ricoverati in ospedale in codice giallo una signora di Ferrara di 57 anni, un torgianese di 61 anni, un 66enne di Castelfranco di Sopra e un uomo di 76 anni, trevigiano d'origine, che si trovava a bordo della vettura in cui è morta la signora sessantenne. Le dinamiche dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti.