Scontro tra un'auto e un apecar, un ferito: traffico in tilt

CARBONERA Un 79enne, R.M., di Carbonera, è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 9 lungo la Strada Grande di Carbonera, nella frazione di Pezzan. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto e una apecar condotta dall'anziano. L'uomo è stato soccorso dagli infermieri del Suem118 e trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello. Le sue condizioni non sono preoccupanti: se la caverà con pochi giorni di prognosi. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il traffico in zona ha subito rallentamenti con deviazioni al traffico sul posto e code.