Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: feriti due 27enni

E' di "soli" due feriti non gravi il bilancio di un incidente avvenuto nella prima serata di sabato lungo la Sp 19 a Pian del Vescovo (BL), lungo la direttrice Lamon-Fonzaso. A perdere il controllo di una Kia Sportage grigia, nei pressi di una curva, è stato un 31enne senegalese che è fortunatamente rimasto illeso nello schianto fuori strada. A bordo erano però presenti anche quattro connazionali residenti nel trevigiano, due 28enni e due 27enni che nell'impatto sono rimasti feriti, anche se in maniera non grave. Entrambi sono stati subito soccorsi dal Suem 118 e sono stati poi portati all'ospedale di Feltre per accertamenti.