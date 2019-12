Schianto tra due auto, una finisce nel fosso: tre persone in ospedale

Nella serata di domenica 8 dicembre, alle 20.50, due automobili si sono scontrate tra loro in via Roma a Solighetto, non molto distante dalla nota Locanda Da Lino. Un impatto molto violento che ha coinvolto ben tre persone.

Ad avere la peggio è stato N.G, un uomo di 31 anni che si è scontrato con la sua auto contro la vettura su cui stavano viaggiando le altre due persone coinvolte: G.E. e C.B, due ventenni trevigiani che se la sono cavata solo con qualche lieve ferita. Nell'impatto l'auto del 31enne è finita nel fosso a lato della carreggiata e l'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto, oltre al personale del Suem 118, è stato necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre N.G. dalla vettura. Meno gravi le condizioni dei due ventenni, un ragazzo e una ragazza, entrambi ricoverati ma solo per motivi precauzionali visto le ferite lievi. Il traffico lungo via Roma, rimasto sempre molto intenso per tutta la giornata di domenica, ha subito in serata forti rallentamenti.