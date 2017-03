Schianto violento a Piombino Dese: motociclista finisce contro un furgone

PIOMBINO DESE Intorno alle 17.30 di giovedì un motociclista è finito contro un furgone a Piombino Dese, in via Pacinotti. Alla guida della due ruote G.D. 49enne di Resana, titolare della pizzeria Tre Laghi.

DINAMICA Secondo una prima ricostruzione fornita gli agenti della Federazione dei Comuni del Camposampierese intervenuti sul posto per i rilievi, il motociclista stava transitando lungo la Sr245, da Resana a Piombino Dese, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare un autocarro fermo a metà careggiata, impegnato in una manovra di svolta. All'origine dell'incidente potrebbero esserci l'alta velocità o la presenza di materiale sul manto stradale. Ipotesi ora al vaglio degli agenti.

FERITO Sul posto i sanitari del Suem 118 che sono intervenuti con l'ausilio dell'elisoccorso. Il motociclista è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.