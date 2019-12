Investe mamma e figlia con l'auto, poi scappa: pirata incastrato dalle telecamere

Martedì 10 dicembre, poco prima di mezzogiorno, in Via Schiavonesca a Selva del Montello, un'auto guidata da signore di 59 anni, residente a Paese, ha urtato una bici in sella alla quale stava viaggiando una donna di 30 anni, di origini marocchine.

Insieme a lei c’era anche bimba di 5 anni. Il 59enne dopo aver colpito la bici e fatto cadere le due donne è scappato facendo perdere le sue tracce ma, grazie alle telecamere presenti nella zona, è stato identificato dai carabinieri di Montebelluna che l'hanno denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente stradale. Alla donna investita sono state diagnosticate ferite curabili in 20 giorni di prognosi.