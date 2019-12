Si scontra con un'auto, esce di strada e finisce la sua corsa sulla pista ciclabile

Erano le 14.50 di lunedì 9 dicembre quando due auto si sono scontrate tra loro in Via Roma a Colle Umberto. Uno schianto a dir poco rocambolesco visto che una delle due vetture è finita fuori strada concludendo la sua corsa nel bel mezzo della pista ciclabile a lato strada.

Sul posto si sono precipitati un'ambulanza del Suem 118 e i vigili del fuoco. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, l'auto finita fuori strada avrebbe anche danneggiato una colonnina del gas al punto che in Via Roma è stato necessario anche l'intervento di alcuni tecnici per mettere in sicurezza l'area dell'incidente. Ingenti i danni alla pista ciclabile, distrutta dall'arrivo dell'auto fuori controllo e dove, per fortuna nessun ciclista stava transitando al momento dell'incidente. Nessuna delle persone che stavano viaggiando all'interno delle due vetture è rimasta ferita nello schianto. I vigili del fuoco sono però rimasti impegnati diverse ore per mettere in sicurezza l'area lungo la strada provinciale.